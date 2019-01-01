Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı

Van'da görev yerine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, törenle memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Uğur Sarıkaya için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Tören alanına getirilen Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunması sonrası yapılan duanın ardından İzmir'e götürüleceği uçağa alındı.

Cenaze, İzmir'den karayoluyla defnedileceği Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilçam Mahallesi'ne ulaştırılacak.

Törene, Vali Vekili Sinan Aslan'ın yanı sıra Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askerî erkân, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Uğur Sarıkaya, özel aracıyla Gürpınar ilçesine göreve gittiği esnada Edremit ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırması Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA