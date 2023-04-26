Trafik kazasında hayatını kaybetti! Organları 4 kişiye umut oldu!

Fatsa ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında Özgür Öztürk ağır yaralanarak kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü esnada beyin ölümü gerçekleşdi.

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Trafik kazasında hayatını kaybetti! Organları 4 kişiye umut oldu!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgür Öztürk'ün organları 4 kişiye umut olacak.

Trafik kazasında hayatını kaybetti! Organları 4 kişiye umut oldu!

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ESNADA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Fatsa ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında Özgür Öztürk ağır yaralandı. Öztürk'ün, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü esnada beyin ölümü gerçekleşti.

Ordu Devlet Hastanesi organ ve doku bağışı sorumlusu tarafından genç kızın ailesine organ bağışı ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan görüşme sonrasında aile, Özgür Öztürk'ün organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararı verilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimler başlatılarak, organların nakil bekleyen hastalara ulaştırılması için ekipler harekete geçirildi.

Trafik kazasında hayatını kaybetti! Organları 4 kişiye umut oldu!

ORGANLARI 4 HASTADA HAYAT BULACAK

Organ nakli bekleyen hastalara can olmak için Özgür Öztürk'ün karaciğeri Antalya'ya, korneası Samsun'a, böbrekleri ise Erzurum'a yönlendirildi.

Ordu İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Dursun Tüzün, organ bağışının önemine değinerek, "Bir organ bir hayat demektir. Özgür Öztürk isimli kızımızın organları, hayata tutunmayı bekleyen 4 hastaya umut olacak" dedi.

KAYNAK: İHA

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