Trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Burdur’a gönderildi

Karabük'te dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve aralarında 5 aylık bebeğinde bulunduğu ailenin cenazeleri otopsinin ardından Burdur'a gönderildi.

Okulların bir haftalık tatile girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan yanına eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve torunları Gökçe Ayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka'yı (14) alarak Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını ziyaret için Burdur'dan yola çıktı. Tezcan yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kente 8 kilometre kala Kızılcaören köyü yakınlarında bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ise sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Arda Şenka (14) ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Otopsiler tamamlandı

Kazanın ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan 4 kişilik ailenin cenazelerinin otopsi işleminin ardından memleketleri Burdur'a gönderildi. Yaşamını yitiren ailenin cenazeleri ikindi namazına müteakip cenaze töreninin ardından Burdur'da toprağa verilecek.

Kaynak: İHA