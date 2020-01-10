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Trafik kazasında yaralanan kişi 457 gün sonra öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 457 gündür yoğun bakımda olan Hüseyin Sancar hayatını kaybetti.Kırsal Çeltikçi Mahallesinde 2018 yılında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Sancar, kazada ağır yaralanmıştı.İnegöl Devlet...

Trafik kazasında yaralanan kişi 457 gün sonra öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 457 gündür yoğun bakımda olan Hüseyin Sancar hayatını kaybetti.

Kırsal Çeltikçi Mahallesinde 2018 yılında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Sancar, kazada ağır yaralanmıştı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Sancar, 457 gün sonra hayatını kaybetti.


Kaynak: AA



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