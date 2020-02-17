Trafik kazasından ölen gazetecinin organları hastalara umut olacak

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 14 Şubat'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) organ bağışı vasiyeti yerine getirildi.

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan gazeteci Tankaya'nın bu sabah beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine doktorlar Tankaya'nın ailesi ile görüştü. Aile, Tankaya'nın organlarını bağışladı.

Savcının, gerekli incelemesinin ardından Tankaya'nın organlarının uygun hastalara nakledilmek üzere alınacağı bildirildi.

- Organlarının bağışlanmasını vasiyet etmiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yapan Tankaya'nın, organ bağışında farkındalık mücadelesi ile tanındığı, ailesine de organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği öğrenildi.



Tankaya, 2013'de Anadolu Basını Özendirme Yarışması "Yerel Haber" dalında "Yüz nakli için umutlu bekleyiş" haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Ankara-İzmir kara yolu Caferbey mevkisinde 14 Şubat'ta Nurullah A'nın kullandığı yolcu otobüsü ile karşıdan gelen Hakan Tankaya yönetimindeki otomobil çarpışmış, Tankaya ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA