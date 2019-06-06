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  3. Trafik kontrolünde aracında Hint keneviri çıktı

Trafik kontrolünde aracında Hint keneviri çıktı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta Hint keneviri ele geçirdi.

Trafik kontrolünde aracında Hint keneviri çıktı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta Hint keneviri ele geçirdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde jandarma Trafik Ekipleri Devrek Eğerci Yolu güzergahında uygulama esnasında aracın bagaj bölümünde yapılan aramada Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. A.Z. adlı sürücü hakkında gerekli soruşturma başlatırken, araçtaki çeşitli eksiklikler nedeniyle de bin 111 TL para cezası kesildi ve ardından araç trafikten men edildi.

Trafik kontrolünde aracında Hint keneviri çıktı

Trafik kontrolünde aracında Hint keneviri çıktı

Kaynak: İHA

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