Trafik lambaları 4'e yükseliyor! Sürücüsüz araçlar için yeni dönem!

21.Yüzyıl'da teknolojinin de gelişmesiyle birlikte her alanda yenilik sağlanmaya başlandı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Neuralink ve Tesla şirketleri teknolojinin nimetlerinden yararlanarak insanlığa farklı deneyimler sağlamayı hedefliyor. İnsanoğlunun daha uzun yaşaması, uzayı keşfetmek hatta ölümsüzlüğün sırrını bile araştırmaya çalışan bilim adamları son zamanlarda sürücüsüz araçlar üzerinde bir hayli düşüncelere sahipler. Öyle ki elektrikli otomobil üreten Tesla sürücü koltuğunda kimse olmadan da aracın kullanılabilmesi için yazılımlarında değişikliğe gitti.

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ÇIĞIR AÇAN DEĞİŞİKLİK

Sürücüsüz araçlarında 2020 yılında Amerikalı şirket Origin Cruise tarafından piyasaya sürülmesinin ardından trafikte çığır açan bir değişikliğe gidilebilir. Amerika'da yer alan Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nde bir grup araştırmacılar tarafından yürütülen simülasyonlar, trafik lambalarında 4. ışığın insan sürücülerin yolda neler olup bittiğine dair daha iyi fikir edinmelerini sağlayacağını gösterdi.

ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF

Araştırımalar sonucu lambalara beyaz ışığın eklenmesi, otonom araçların ( sürücüsüz araçların) trafik akışına uyum sağlayarak zamandan ve yakıttan tasarruf etmelerine olanak tanıyabilir. Araştırma ekibinden Ali Hajbabaie, "'Beyaz faz' diye adlandırdığımız bu konsept, otonom araçların bilgi işlem gücünden yararlanıyor" dedi. Yani kendi kendine hareket eden araçlar trafik lambalarındaki beyaz ışığı kablosuz iletişim kurabilecek.