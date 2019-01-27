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Trafik magandaları kameralara yakalandı

BURSA'nın İznik ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile hafif ticari araca tutunarak giden bisikletli,...

Trafik magandaları kameralara yakalandı

BURSA'nın İznik ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile hafif ticari araca tutunarak giden bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İznik ilçesi Orhangazi- Yalova karayolunda zikzak çizerek ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 77 GG 749 plakalı motosiklet, trafikte tehlike oluşturdu. Diğer sürücüleri de tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. İznik-Bursa karayolunda ise bir hafif ticari araca tutunarak ilerleyen bisikletli görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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