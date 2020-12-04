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  3. Trafik magandasından hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı!

Trafik magandasından hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı!

Küçükçekmece’de bir sürücü hastane personeli taşıyan servis minibüsü şoförüyle yol anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Ardından sinirini alamayan sürücü, aracından inip eline aldığı sopayla servis minibüsünün camını kırdı. O anlar kameralara anbean kaydedilirken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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04 Aralık 2020 Cuma 10:25
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