Trafik Park önlemlerini alarak tekrar faaliyete başladı

Çocukların eğitimine katkı sağlamak ve onlara trafik bilincini aşılamak için 2011 yılında hayata geçirilen ve minikler tarafından çok sevilen Trafik Park, pandemi süreci boyunca kullanıma kapalı olmasının ardından gerekli tüm önlemlerini alarak faaliyete başladı.

Sakarya'nın yanı sıra çevre illerden de yoğun talep gören Serdivan Trafik Park, kapılarını eğlence severlere açtı. Misafirlerine korona virüse karşı aldıkları tedbirlerle her gün 08.00 - 20.00 saatleri arasında, açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunulacağını duyuran Trafik Park yetkilileri, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda da örnek teşkil edeceklerini belirtti.

Misafirlerin ve çalışanların sağlığını ön planda tutarak alınan önlemler dahilinde ortak alanlar, park açılışından önce ve sonra her gün dezenfekte ediliyor. Trambolin ve trenin kullanılamayacağı parkta tek kişilik olduğu için sadece araçlar kullanılıyor. Bekleme alanları ve banklar mesafeli olarak ayarlanıp maskesi olmayanlar için Serdivan Belediyesi'nin üretimi olan ücretsiz maskelerden veriliyor. Yürüyüş parkurunda maske takma zorunluluğuyla birlikte, zeminde sosyal mesafe uyarı stickerları bulunuyor. Çocukların trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde öğrenebildiği örnek projelerden biri olan Trafik Park, yeni normalde sağlık kurallarına uygun bir şekilde kullanıma hazır. Pandemi sürecinde tüm önlemlerini alarak faaliyete geçen Trafik Park ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: İHA