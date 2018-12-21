Trafik polisi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 44 yaşındaki trafik polisi Erkan Altıntaş yarın son yolculuğuna uğrulanacak.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, Altıntaş, gece nöbetinden çıktıktan sonra Merkezefendi İlçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki evine gitti.

Bir süre sonra yakınları Altıntaş'tan haber alamayınca durumdan şüphelenerek eve gitti. Altıntaş evde baygın bulununca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altıntaş'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Altıntaş için yarın İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

Kaynak: İHA