Trafik Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Trafik Polisi görev tanımı nedir, Trafik Polisi ne iş yapar, Trafik Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Trafik Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Trafik Polisi Tanımı;

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Trafik Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Trafik Polisi Maaşları

Trafik Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Trafik Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Trafik Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.04

Meslek Adı :

Trafik Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trafik Polisi, Trafik Kanunu ve bağlı mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, trafiğin yönetim ve denetimi, araç tescil, sürücü belgesi, trafik kazaları ve ceza işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Trafik Polisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Önleyici güvenlik hizmetlerini yürütmek,

b) Trafik işaret levhalarını, sinyalizasyon sistemini, yol çizgilerini, yol yapısını kontrol etmek,

c) Trafik yoğunluğunu tespit etmek,

d) İklim şartlarına göre ilgili kurumları ve sürücüleri trafik düzeni ve yol durumu hakkında bilgilendirmek,

e) Trafiği hareketle yönetmek,

f) Tıkanan yolları trafiğe açmak,

g) Yolda kalan araçların güvenliğini sağlamak,

h) Sürücü ve yayaları uyarmak,

i) Hız kontrolü yapmak,

j) Kapasite (yük ve yolcu) kontrolü yapmak,

k) Park ihlallerini kontrol etmek,

l) Alkol kontrolü yapmak,

m) Araç ve sürücü belgelerini kontrol etmek,

n) Kural ihlali yapan yayaları, motorsuz araç sürücülerini kontrol etmek,

o) Trafik kaza ihbarını değerlendirmek,

p) Yaralıları kurtarma çalışması yapmak,

q) İz ve delilleri tespit etmek/korumak,

r) Kaza incelemesi yapmak,

s) Aracın kaza mahallinden kaldırılmasını sağlamak,

t) Kaza tespit tutanağı, kazaya ilişkin suç ve ceza tutanağı düzenlemek,

u) Ceza işlemlerini yürütmek,

v) Araçların tescil işlemlerini yürütmek,

w) Sürücü belgesi işlemlerini yürütmek,

x) Kaza istatistik işlemlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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