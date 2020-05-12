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  3. Trafik polisini şehit etmişti! 74 kişilik çetenin o üyesi yakalandı

Trafik polisini şehit etmişti! 74 kişilik çetenin o üyesi yakalandı

Adana ’da 2019 yılında çökertilen çok sayıda suça karıştıkları belirlenen 74 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün son üyesi Cumali Bozdoğan da saklandığı evde yakalandı. 3 yıl önce trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit ettiği ortaya çıkan Bozdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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12 Mayıs 2020 Salı 12:27

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