Trafik polisleri uyarı levhasına aldırış etmeyenleri affetmedi

Adıyaman'da, araç park yasağına aldırış etmeyen araç sürücüleri polis ekiplerinin park cezasından kaçamıyor.

Kent merkezinde park yasağının olduğu yerlerde uyarı levhalarına aldırış etmeden araçlarını park eden sürücülere yönelik trafik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri araç park yasağına uymayan araç sürücülerine 108 TL para cezası uygularken, sürücüsüne ulaşamadığı araçları da çekici ile oto parka çekiyor. Uyarı levhalarına aldırış etmeden araçlarını park ederek hem kurallara uymayan hem de trafiğin akışına engel olan araçlara yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.

Kaynak: İHA