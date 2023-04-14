Trafik polislerinden şık davranış! Bu kez ceza için değil ikram için durdurdular

Düzce'de trafik polislerinin yaptığı uygulamaya takılan vatandaşlara bisküvi, hurma ve su ikram edildi.

"POLİS HAFTASI'NIN RAMAZAN AYINA DENK GELMESİ SEBEBİYLE VATANDAŞLARIMIZA İFTARLIK İKRAMLARDA BULUNDUK"

Düzce'de dün polis ekipleri, D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkiinde uygulama gerçekleştirdi. Sürücüleri çeviren ekipler bu kez kontrol yerine iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi. Bisküvi, hurma ve su alan vatandaşlar polislere teşekkür etti.

Vatandaş ve polislerin hep birlikte trafik kuralları için bir arada olduğunu söyleyen trafik polisi Harun Öztürk, "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Polis Haftasının da bu günlere denk gelmesi sebebiyle vatandaşlarımıza iftarlık ikramlarda bulunduk. Hem polis haftamızı kutlamış olduk hem de iftarlık dağıttık. Uygulamalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Polis haftası sebebiyle vatandaş ile iç içe olma, kaynaşmak ve polisin her zaman vatandaşların yanında olduğunu göstermek için ikramda bulunduk. Onlarda sağ olsunlar haftamızı kutladılar. Vatandaşlara kurallara uyma konusunda da ikazlarımızı yaptık" dedi.