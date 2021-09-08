Trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli silahla vuruldu

Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir tekel bayiinde yaşandı. İddialara göre, İnönü Caddesi'nde denetim yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerini gören 35 ALZ 622 plakalı motosiklet sürücüsü A.S., motosikletini bir tekel bayisinin önüne park etti. Arkadaşıyla birlikte tekel bayisinin içine giren A.S trafik polislerinin dikkatini çekti ve polisler şüpheli gördükleri kişiye ehliyet sordu.

A.S. ehliyetini vermek istemediği için polisle arasında gerginlik yaşandı ve tartışma başladı. Tartışma esnasında trafik polisleri A.S.'yi etkisiz hale getirmek için müdahale etmesiyle A.S.'nin polise bıçak çektiği ileri sürüldü. Tabancasıyla ateş eden polis memuru A.S.'yi bacağından vurdu ve etkisiz hale getirildi. Olay yerine ilk yardım ekipleri gelerek A.S.'ye ilk müdahalelerde bulunuldu. A.S., tedavi altına alınmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda tekel bayisine arkadaşıyla birlikte giren A.S. alışveriş yaparken, ardından içeri bir polis memurunun girdiği görüldü. Daha sonra marketten çıkarak tekrar memur arkadaşıyla birlikte girdikleri kameraya yansıdı.

Olay yerinde tartışmanın büyümesiyle A.S., polis ekiplerince etkisiz hale getirilmek istenen şüpheli tabanca ile vuruluyor. Olayla ilgili soruşturulma açıldı.