Trafikte bacağını camdan sarkıtarak araç kullanan kişi görenleri şaşırttı!
İstanbul-Tekirdağ karayolu üzerinde otomobilin camından bacağını sarkıtarak süren kişi, görenleri hayrete düşürdü. Bir başka sürücü tarafından kayda alınan bu görüntülerin ardından yoluna devam eden kişinin akıbeti bilinmiyor.
İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Marmaraereğilisi Sultanköy mevkisinde yaşanan olayda bir sürücünün bacağını dışarıya sarkıtıp aracını sürmesi trafikteki diğer sürücüleri şaşkına çevirdi. Bu şekilde hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye çalışan kişi, bir başka sürücü tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.
Jandarmanın ölüme yaklaşığı o anlar kameralara böyle kaydedildi!
Vali uyardı! O ilimizde koronavirüsten ölenlerin sayısı birden fırladı
Vicdansızlık görüntüleri! Atı kamyonete bağlayıp yol boyunca zorla koşturdu
17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileden bir can aldı!
28 Ağustos 2020 Cuma 16:55
Benzer Videolar