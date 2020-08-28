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  3. Trafikte bacağını camdan sarkıtarak araç kullanan kişi görenleri şaşırttı!

Trafikte bacağını camdan sarkıtarak araç kullanan kişi görenleri şaşırttı!

İstanbul-Tekirdağ karayolu üzerinde otomobilin camından bacağını sarkıtarak süren kişi, görenleri hayrete düşürdü. Bir başka sürücü tarafından kayda alınan bu görüntülerin ardından yoluna devam eden kişinin akıbeti bilinmiyor.

İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Marmaraereğilisi Sultanköy mevkisinde yaşanan olayda bir sürücünün bacağını dışarıya sarkıtıp aracını sürmesi trafikteki diğer sürücüleri şaşkına çevirdi. Bu şekilde hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye çalışan kişi, bir başka sürücü tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

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28 Ağustos 2020 Cuma 16:55
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