Trafikte bacağını camdan sarkıtarak araç kullanan kişi görenleri şaşırttı!

İstanbul-Tekirdağ karayolu üzerinde otomobilin camından bacağını sarkıtarak süren kişi, görenleri hayrete düşürdü. Bir başka sürücü tarafından kayda alınan bu görüntülerin ardından yoluna devam eden kişinin akıbeti bilinmiyor.