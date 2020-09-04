Trafikte dörtnala giden at görenleri şaşkına çevirdi!

Bursa'da otobanda koşan at, trafikteki sürücüleri hayrete düşürdü. Orta şeritte koşmaya devam eden atın hızını arttırıp sol şeride geçme görüntüleri bir sürücünün cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kara yolu üzerinde koşan at, araç sürücülerine hayretler içerisinde bıraktı. Bir vatandaşın cep telefonuna çektiği bu görüntülerin ardından at, daha sonra aracın hızlanmasıyla geride kaldı.

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