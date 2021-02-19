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  3. Trafikte geri geri gitti, tehlikeli yolculukta zor anlar yaşattı

Trafikte geri geri gitti, tehlikeli yolculukta zor anlar yaşattı

Altunize'de de bir kamyonet sürücüsü ters yöne doğru gittiğini düşünerek trafikte diğer araçların canını tehlikeye atarak geri geri ilerledi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte geri geri gitti, tehlikeli yolculukta zor anlar yaşattı

İstanbul O-1 karayolu Altunizade metrobüs durağı bölgesinde bir kamyonet, yanlış yolda ilerlediğini fark edince bulunduğu şeritten ters yöne doğru geri geri ilerlemeye başladı. Kamyonet sürücüsü trafiği ve diğer yolcuların canını umursamadan tehlikeye attığı o anlarda yolda bulunan araç sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlarda durumu şaşkınlıkla izledi. Araç sürücüsünün pes dedirten ölümüne yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kamyonet sürücüsünün araç yoğunluğunun olduğu saatlerde ters yöne doğru metrelerce seyir halinde olduğu görülüyor.

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