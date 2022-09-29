Trafikte her yıl daha iyiye sloganıyla en güzel görüntü Sivas'tan geldi Trafikte her yıl daha iyiye sloganıyla " Türkiye geneli tüm ilçelerde olduğu gibi saat 11 ila 14.00 arası "Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya en güzel görüntü Sivas'tan geldi.