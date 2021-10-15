Trafikte magandalık yapanlara ders niteliğinde karar! Tartıştığı kişiyi yaralayan şahsa indirim yok!

Trafikte magandalık yapan kişilere ders olacak nitelikte bir ceza verildi. İtalya'da eğitim alan 22 yaşındaki Arda İ. pandemi nedeniyle 2020 yılının başında ailesinin yanına Türkiye'ye dönmüştü. 7 Mart 2020 günü arabasını otoparka sokmaya çalışırken yolu kapattığı iddiasıyla karşıdan gelen araç sürücüsünün tepkisini çeken Arda İ., tartışma yaşadı. Devamında çıkan arbede sonrasında ise koltuk altından bıçaklandı.

"HAKSIZ YERE TUTUKLU KALDIM"

Arda İ.'yi bıçaklayan Mutlu Caner Y. 14 ay hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Caner Y.'ye kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün görülen duruşmayla karara bağlandı. Caner Y. mahkemedeki son savunmasında, “Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatımı istiyorum. Bilmeden yaralanmaya sebep verdiğim için üzgünüm” dedi.

"TAKDİR İNDİRİMİ YAPMADIK"

Davanın sonuçlanması ile birlikte Mahkeme Heyeti Başkanı Utku Ercan kararı Caner Y.'nin yüzüne şöyle okudu: “Kasten yaralama suçundan alt sınırdan ayrılarak, üst sınırdan 6 yıl hapis cezasına çarptırdık. Pişmanlık içinde olduğunu düşünmüyoruz. Takdir indirimi yapmadık. Haksız tahrik indiriminden yararlanmanı uygun görmedik."

"UMARIM DERS OLUR"

Kararın devamını da okuyan Utku Ercan, bu cezanın ders olmasını umarak "Trafikte gerçekleşen bu tür durumlara karşı zaten katıyız. Her önüne gelen silahla işini hallederse bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir iki kere kornaya bas git. Umarım buna yeltenecek insanlara da ders olur, sana da ders olur.” dedi.