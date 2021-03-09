Trafikte makas atan kamyon şoförüne meydan dayağı!

İstanbul Bağcılar İSTOÇ Bağlantı yolunda yoğun trafikte makas atarak ilerleyen bir kamyon sürücüsü, duruma tepki gösteren bir grup sürücü tarafından durdurularak darp edildi. Kamyon sürücüsü ne kadar levye ile karşılı verse de dayak yemekten kurutulamadı. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.