Trafikte makas atan sürücüye bin 2 TL ceza
DİYARBAKIR'da, trafikte "makas" atarak ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası kesildi.
DİYARBAKIR'da, trafikte "makas" atarak ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası kesildi.
Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Yolda, "makas" atarak ilerleyen sürücü, mobese kameralarından fark edildi. Beyaz renkli otomobilin sürücüsü ve plakası belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibin ardından sürücüyü yakaladı. Ekipler, trafikte "makas" atan sürücüye ben 2 TL para cezası kesti.
FOTORĞAFLI
DHA
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