Trafikte örnek uygulama

Ordu-Samsun karayolunu kullanan araçları genel uygulama kapsamında durduran Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sürücüleri emniyet kemerinin önemini slayt ve video gösterisi ile anlatıyor.

Trafik polisi ekipleri sürücüleri araçtan indirerek istasyon önünde kurulan çadırın içinde emniyet kemeri takmayan bir sürücünün kazada yaşadığı olumsuzluğu gösteriyorlar.

Yetkililer sistemin Ordu Emniyet Müdürlüğünce emniyet kemerinin önemini ve hayat kurtardığını bilgilendirmek amacıyla istasyon amirliğince "Yaşam Çadırı" kurularak video eşliğinde kemer takmanın önemini sürücü ve yolculara polis memurları eşliğinde 3 dakikalık gösterim sunumu yapıldığını ifade ettiler.

Sunum sonunda yolcu ve sürücüler verilen hizmetten son derece memnun olarak ayrılıyorlar. "Hayata Bağlan" sloganıyla yürütülen yaşam çadırı etkinliğinde sürücü ve yolculara çay ikramı da yapılırken bu gösterimin tüm Türkiye'de yaygınlaşarak genişletilmesi hedefleniyor.

Emniyet kemeri hayat kurtarır

Trafik ekiplerinin genel uygulama kapsamında durdurduğu Ramazan Emence isimli vatandaş uygulamanın çok faydalı olduğunu belirterek, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Birçok sürücü ve yanındaki yolcu özellikle kısa mesafede emniyet kemeri takmadığını görüyoruz. İlle de yolculuk yaptığımız sürücü hata yapacak diye bir kural yok. Belli mi olur arkadan seyreden araç çarpacak. O yüzden kısa mesafe ve uzun mesafe ne olursa olsun araca bindiğimiz andan itibaren emniyet kemerini takmalıyız" dedi.

Kaynak: İHA