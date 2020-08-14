Trafikte şiddete uğrayan doktor, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı!

Eyüpsultan'da trafik magandası tarafından saldırıya uğrayan Diş Doktoru Sena Koçak, yaşadığı korku dolu anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde trafikte Diş Doktoru Sena Koçak, bir kişiden hem hakaret dolu sözler işitmiş hem de onun saldırısına maruz kalmıştı. Olayın sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından bu kişinin gözaltına alındığı haberi gelmişti. O olayın ardından kameralar önüne geçen Koçak, olayla ilgili anları tek tek kameralara anlattı.

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