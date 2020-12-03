Güpegündüz dehşeti yaşadılar! Güngören silahlı saldırı: 1 yaralı

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Haldun Taner Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Veli Eren, 34 UL 5947 plakalı aracıyla ışıklarda durdu. Bu esnada kimliği belirlenemeyen bir kişi, Eren’e ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağ omuz ve bacağından yaralanan Eren ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olayın olduğu noktayı güvenlik şeridine aldı. Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçta maddi çaplı hasar meydana geldi. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, ekipler olayı gerçekleştirip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇOK PANİKLEDİK"

Neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade eden Remzi Işık, “İçerde oturuyorduk, bir sesler geldi dışarıya çıktığımızda bir şahısın arabanın içinde vurulduğunu gördük. Olayı gerçekleştiren kişi 3, 4 el ateş edip kaçtı” dedi.