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  3. Trafikte sopalarla birbirlerine giriştiler! İşte o anlar

Trafikte sopalarla birbirlerine giriştiler! İşte o anlar

Antalya’da trafiğin yoğun olduğu bir zamanda yaşanan kavgada elinde sopa bulunan bir çift, elinde sopa bulunan başka bir erkekle kavga görüntüleri bir sürücünün cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi. Trafik ışıklarında çekilen bu görüntülerde çiftin yol kenarında duran bisiklete de zarar verdiği görüldü.

Antalya'nın Kültür Mahallesi’nde trafikte yaşanan olayda elinde sopa olan bir çiftin elinde sopa bulunan başka bir erkekle yaptıkları kavga görüntüleri cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Olayda bir bisiklete de zarar veren çiftin o anları böyle görüntülendi.

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25 Eylül 2020 Cuma 10:45
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