Trafikte sopalarla birbirlerine giriştiler! İşte o anlar

Antalya’da trafiğin yoğun olduğu bir zamanda yaşanan kavgada elinde sopa bulunan bir çift, elinde sopa bulunan başka bir erkekle kavga görüntüleri bir sürücünün cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi. Trafik ışıklarında çekilen bu görüntülerde çiftin yol kenarında duran bisiklete de zarar verdiği görüldü.