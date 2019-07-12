Trafikte tartışma kanlı bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Trafikte başlayan tartışma alışveriş merkezinin otoparkında kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otomobille seyir halinde olan E.A. ile T.B. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası iki araç sürücü olay yerinden ayrıldı. E.A. ile T.B. bir süre sonra bir alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştı. İki şahıs arasında tekrar başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada T.B., E.A'yı bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan şahıs özel bir araçla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen T.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA