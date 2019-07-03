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  3. Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

BAĞCILAR'da trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren Hasan Saykal adliyeye sevk edildi,

Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

BAĞCILAR'da trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren Hasan Saykal adliyeye sevk edildi,

Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saykal emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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