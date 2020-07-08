Trafikte telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi

Kastamonu'da trafikte telefonlu konuşurken İl Emniyet Müdürüne yakalanan polis memuruna, cezai işlem uygulandı.

Kastamonu Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin içinde bulunduğu makam aracı, Cumhuriyet Caddesi'nden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeyken sol şeritte ilerleyen resmi bir polis aracını geçmek istedi. Makam şoförü tarafından selektörle uyarı yapılmasına rağmen, polis aracı sürücüsünün telefonla konuştuğu için uyarıları fark etmediği belirlendi. Sol şeritte uzun süre seyrine devam eden polis memuruna Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin talimatıyla "trafikte cep telefonuyla konuştuğu" gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden, konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"6 Temmuz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin içerisinde bulunduğu makam otosu, Cumhuriyet Caddesi üzerinden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halinde olduğu esnada, sol şeritte ilerleyen resmi bir polis otosunu geçmek için makam şoförü tarafından selektör marifetiyle işaret verildi. Resmi araç sürücüsünün telefonla konuştuğu için uyarıları fark etmeyerek sol şeritte uzun süre seyrine devam ettiği gerekçesiyle İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin talimatları ile resmi araç sürücüsü polis memuruna 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 73/C maddesini ihlalden cezai işlem uygulandı."

Kaynak: İHA