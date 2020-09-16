Trafikteki başı boş at ortalığı birbirine kattı!

Bursa'da kamyonetin sürücü ve beraberindeki bir kişi, yol kenarındaki bariyerlerde bağlı şekilde bulunan atı çözdü. Özgür kalan at trafiğin yoğun olduğu caddede sağ şeride geçince bir kazaya sebep oldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan olmazken özgür at ise bir süre sonra gözden kayboldu.