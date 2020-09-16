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  3. Trafikteki başı boş at ortalığı birbirine kattı!

Trafikteki başı boş at ortalığı birbirine kattı!

Bursa'da kamyonetin sürücü ve beraberindeki bir kişi, yol kenarındaki bariyerlerde bağlı şekilde bulunan atı çözdü. Özgür kalan at trafiğin yoğun olduğu caddede sağ şeride geçince bir kazaya sebep oldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan olmazken özgür at ise bir süre sonra gözden kayboldu.

Bursa'da Ulus Mahallesi'nde bir yol kenarında yaşanan olayda iki kişi tarafından akan trafikte serbest bırakılan at, ortalığı karıştırdı. Bir kazaya da sebep olan atın o görüntüleri bir iş yerinin kameralara anbean kaydedildi.

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16 Eylül 2020 Çarşamba 12:03
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