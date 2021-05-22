Tümamiral (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTuğgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduBekçi Kansu Turan kimdir? Kaç yaşında? Nereli ? Şehit mi oldu?Tuğamiral (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTrafo Bobin Sarma İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduToz Harç İmal İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTitreşimli Sac Kesme Makası Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduAntalya'da kan donduran olay! Tartıştığı sevgilisini 2. katın penceresinden attı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Trafo Bobin Sarma İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Trafo Bobin Sarma İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Trafo Bobin Sarma İşçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Trafo Bobin Sarma İşçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trafo Bobin Sarma İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8212.24

Meslek Adı : Trafo Bobin Sarma İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Trafo Bobin Sarma İşçisi, verilen teknik resim ve talimatlara göre gerekli malzeme ve şablonlardan yararlanarak karmaşık ve çok telli güç trafolarına ait bobin sargılarını el ile veya makine yardımıyla oluşturan kişidir

kur2-022.jpg

Görev ve İşlem Basamakları :

Trafo Bobin Sarma İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,
b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,
c)Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,
d)Çalışılan yeri düzenlemek,
e)Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,
f)İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak,
g)Bobin sarma işlemlerini gerçekleştirmek,
h)Sarım sonrası işlemleri yapmak,
ı)Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Trafo Bobin Sarma İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı mesleği için “2529.11” kod olarak kullanılır iken Ahşap Mobilya İmalat Ustası mesleği için “7522.36” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Trafo Bobin Sarma İşçisi Meslek Kodu “8212.24” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT