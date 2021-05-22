Trafo Bobin Sarma İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8212.24

Meslek Adı : Trafo Bobin Sarma İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Trafo Bobin Sarma İşçisi, verilen teknik resim ve talimatlara göre gerekli malzeme ve şablonlardan yararlanarak karmaşık ve çok telli güç trafolarına ait bobin sargılarını el ile veya makine yardımıyla oluşturan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Trafo Bobin Sarma İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c)Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d)Çalışılan yeri düzenlemek,

e)Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f)İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak,

g)Bobin sarma işlemlerini gerçekleştirmek,

h)Sarım sonrası işlemleri yapmak,

ı)Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Trafo Bobin Sarma İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı mesleği için “2529.11” kod olarak kullanılır iken Ahşap Mobilya İmalat Ustası mesleği için “7522.36” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Trafo Bobin Sarma İşçisi Meslek Kodu “8212.24” olarak belirlenmiştir.

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