Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!

Bolu Belediyesine bağlı bir sosyal tesiste elektrik bakımı yapan personel ve kafeteryada çalışan eşi trafonun patlaması sonucu yaralandı.

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Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!

Korkunç patlama! Saat 12.00 sıralarında Bolu Belediyesi binasının yanında bulunan belediyeye ait sosyal tesiste meydana geldi. Alınan bilgilere göre Belediyenin elektrik ustası İbrahim Yerlikaya, sosyal tesisin elektrik bakımlarını yapmak için incelemelerde bulundu. Yerlikaya elektrik bakımı yaptığı esnada yanına kafeteryada çalışan eşi Sema Yerlikaya da geldi.

2 KİŞİNİN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

İbrahim Yerlikaya duvarı deldiği sırada aniden patlama meydana geldi. Trafonun patlaması neticesinde İbrahim Yerlikaya’nın ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşurken, eşi Sema Yerlikaya’nın ise ellerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri sosyal tesis içerisinde yangına karşı tedbir alırken, duman tahliye çalışması başlatıldı.

Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!

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