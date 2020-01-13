İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı

Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı

Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı.

Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı ısınan trafo bomba gibi patladı.

Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı. Dumanların yükseldiği trafo kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Patlama anı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dicle Elektrik ekipleri tarafından trafonun onarılması için bakım onarım çalışması başlatıldı.

Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı

Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT