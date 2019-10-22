Trafoda elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Ordu'da, mahallenin elektrik akımını sağlayan trafoda çalışan bir işçi, kapıldığı akım sonrası ağır yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallenin elektrik dağıtımını sağlayan trafoda çalışan Engin K. isimli işçi, yanlışlıkla yüksek gerilim hattı girişi ile temas etti. Temas sonrası yüksek bir ses duyulması üzerine mahalleli, olay yerine gidince işçinin trafodan yere düştüğünü fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine yaralı, 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürüldü. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevk edildi.

Olayı gören vatandaşlar, bir anda patlama sesi gibi bir ses duyduklarını ve yaklaşınca bir kişinin yaralandığını gördüklerini belirtti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA