18 aralık ŞOK kataloğu | Yılbaşına özel yeni ürünler uygun fiyatlarla sizlerle!Pendik, kış ile yüzleşmeye hazırlanıyor!Devlet hastanesinde korona skandalı! Temaslı olduğunu gizleyen hemşire çalışmaya devam ettiSüper Lig ve TFF 1. Lig'den flaş protesto kararı!Ünlü oyuncu koronavirüsü yendi! Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştuTuzla'da Sinan Akçıl ''Aslı Hünel ile Rengarenk” programına konuk oldu!Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılış töreninde konuştuMetro İstanbul seferlerinde değişiklik | 19 - 20 Aralık Metro sefer saatleriZiraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi kanalda izlenecek?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Trafodan kablo hırsızlığı yaparken elektrik akımına kapıldılar! 1 ölü 3 yaralı

Trafodan kablo hırsızlığı yaparken elektrik akımına kapıldılar! 1 ölü 3 yaralı

Eskişehir'de trafodan kablo çalmaya kalkışan hırsızlar, elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan 4 kişiden biri hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

Trafodan kablo hırsızlığı yaparken elektrik akımına kapıldılar! 1 ölü 3 yaralı

Olay, İnönü ilçesine bağlı Kümbet mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.A. (35) ile İ.M., S. S. ve M.K., isimli şahıslar boş bir tarlada yer alan trafodan elektrik kablolarını çalmaya karar verdi. Şahıslar kabloları çalarken elektrik akımına kapıldı. Durumu ağır olan M.A., olay yerindeki diğer şahıslar tarafından hastaneye götürüldü, ancak sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan İ.M. ile Kütahya'da bir hastaneye gönderilen S.S. ile M.K. tedavi altına alındı. Öte yandan polisin şüphelilerin aracında yaptığı aramada 2 tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT