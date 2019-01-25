Trafolar emniyet kemerine dikkat çekti

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin yanında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun hayatına dokunmaya devam ediyor.

"Trafolar Konuşuyor" projesine, 2017 yılının Kasım ayında başlayan firma, merkezi konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesine katkı sunuyor. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.

Trafolar sosyal sorumluluğa açıldı

UEDAŞ, hizmet bölgelerinde uygulamayı sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi olan "Trafolar Konuşuyor" ile emniyet kemeri kullanımını artırarak, vatandaşları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek için son olarak Mustafakemalpaşa İlçesinde yer alan trafo binasına "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar" mesajını yazdırdı.

"Emniyet kemeri hayata bağlar" mesajını grafiti sanatçıları aracılığıyla trafo duvarına işleten şirket, böylelikle bölge genelindeki birçok trafoyu sosyal mesajla renklendirmiş oldu. Uygulamayı yerinde inceleyen Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin ve Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı ve Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce'den projeyle ilgili bilgi aldılar.

Hizmet bölgesinde 32 trafoda sosyal mesaj

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da belirlenen 32 trafoda boyama çalışması başlatılırken, Bursa'da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 20 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ'ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: İHA