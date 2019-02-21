Trafonun kablolarını çalamadan yakalanıp tutuklandılar

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde devriye gezen jandarma ekibini görüp, kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsızlık için girdikleri sulama trafosunun kablolarını çalamadıkları öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Başhüyük Mahallesinde meydana geldi. Mahallede devriye görevini yapan jandarma ekiplerini gören 3 şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheliler Çetin Ç. (39), Mustafa A. (37) ve Burak K. (22) kısa süre sonra kovalama sonucu yakalandı. Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada 1 adet ayarlı anahtar, 1 adet yan keski pense, 1 adet demir kesme makinası, 2 adet levye, 1 adet kerpeten, 1 adet karga burun pense, 1 adet lokma anahtarı, 2 adet tornavida ve 11 adet çeşitli ebatlarda anahtar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalandıkları bölgede araştırma başlatan ekipler, Veysel Ü.'ye ait sulama trafosu enerji nakil hattının demir makas ile kesildiğini, kablolarda enerji olması nedeniyle şüpheliler tarafından yerinden çıkartılamadığı tespit etti. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA