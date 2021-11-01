Trake ne demek, TDK'ya göre Trake kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trake ne demek? Trake TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi trake kelimesi. Peki trake ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre trake nedir, trake kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRAKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trake kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Trake kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre trake kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Soluk borusu

- Eklem bacaklılarda bulunan özel solunum kanalları

