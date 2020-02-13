İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Traktör devrildi, sürücü öldü

Traktör devrildi, sürücü öldü

HATAY'ın Altınözü ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Ayaoğlu (70), hayatını kaybetti.

Traktör devrildi, sürücü öldü

HATAY'ın Altınözü ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Ayaoğlu (70), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Enek Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ayaoğlu yönetimindeki 01 Z 1028 plakalı traktör, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Ayaoğlu, hayatını kaybetti.

Ayaoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT