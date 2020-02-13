Traktör devrildi, sürücü öldü
HATAY'ın Altınözü ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Ayaoğlu (70), hayatını kaybetti.
HATAY'ın Altınözü ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Ayaoğlu (70), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Enek Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ayaoğlu yönetimindeki 01 Z 1028 plakalı traktör, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Ayaoğlu, hayatını kaybetti.
Ayaoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Kaynak: DHA
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