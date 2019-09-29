Traktör duvara çarptı: 1 ölü

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Nesrin Kabakçı'nın (46) kontrolünü kaybettiği traktör önce bahçe sonra ahırın duvarına çarparak devrildi. Ağır yaralanan Nesrin Kabakçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza saat 17.30 sıralarında, Pamukova Çilekli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden tarlaya traktör ile giden Nesrin Kabakçı yönetimindeki 54 EV 473 plakalı traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bir evin bahçe duvarına daha sonra ahırın duvarına çarptı. Devrilen traktörden fırlayan Nesrin Kabakçı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Nesrin Kabakçı'yı Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kabakçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA