Traktör Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Traktör Şoförü Maaşları, Traktör Şoförü İş İlanları

Traktör Şoförü görev tanımı nedir, Traktör Şoförü ne iş yapar, Traktör Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Traktör Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Traktör Şoförü Tanımı; Traktör bağlanan römorklarla her türlü malzeme taşıma işlemini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Traktör Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Traktör Şoförü Maaşları

Traktör Şoförü maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Traktör Şoförü maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Traktör Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Traktör Şoförü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Traktör Şoförü Ne İş Yapar?

a) Traktörün ikmal ve bakımının yapılmasını sağlamak,

b) Aracın basit tamirlerini, lastik değiştirme işlemlerini yapmak,

c) Römork ve diğer donanımları traktöre bağlamak,

d) Traktörün römorkunu yüklemek, istiflemek, boşaltmak,

e) Traktörü ve yüklenen römorku istenilen yere götürmek,

f) Traktörü ve römorku temizlemek,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

Traktör Şoförü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Traktör Şoförü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Traktör Şoförü mesleğinin meslek kodu 8341.08 olarak belirlenmiştir

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