Traktör Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Traktör Şoförü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Traktör Şoförü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Traktör Şoförü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Traktör Şoförü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Traktör Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Traktör Şoförü Maaşları

Traktör Şoförü maaşı ortalama olarak aylık 8350_TL'dir. En düşük Traktör Şoförü maaşı 7050_TL, En yüksek ise 9650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Traktör Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.08

Meslek Adı :

Traktör Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Traktör bağlanan römorklarla her türlü malzeme taşıma işlemini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Traktör Sürücüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Traktörün ikmal ve bakımının yapılmasını sağlamak,

b) Aracın basit tamirlerini, lastik değiştirme işlemlerini yapmak,

c) Römork ve diğer donanımları traktöre bağlamak,

d) Traktörün römorkunu yüklemek, istiflemek, boşaltmak,

e) Traktörü ve yüklenen römorku istenilen yere götürmek,

f) Traktörü ve römorku temizlemek,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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