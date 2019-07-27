Traktör sürücüsü kalp krizinden öldü

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesi Ayvatlı köyünde Nizamettin Gürler, (55) yönetimindeki traktör ile seyir halindeyken kalp krizi geçirerek öldü.

Köyde oturan Nizamettin Gürler, öğle saatlerinde traktörü ile tarladan evine dönerken direksiyon başında rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Gürler, traktörden düştü. Bu sırada traktör de kontrolden çıkarken, arkadaki römork tarlaya devrildi. Gürler, römorkun altında kaldı. Çevredeki köylüler, Gürler'i römorkun altından çıkardı. Gürler, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu da yaralanan Gürler, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA