Traktörden düşen sürücü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörle birlikte şarampole düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Belkıs Mahallesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 F 3626 plakalı traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole düştü. Ağaca çarparak durabilen sürücü, traktör ve ağaç arasında sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Serik Devlet Hastanesi'nde kaldırılan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA