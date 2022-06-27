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  3. Traktöre sıkışmış halde bulundu! 1.5 metre boyundaki yılan korkuya neden oldu!

Traktöre sıkışmış halde bulundu! 1.5 metre boyundaki yılan korkuya neden oldu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çiftçinin traktmründe görülen 1.5 metre uzunluğundaki yılan, korku dolu dakikalar yaşattı.

Traktöre sıkışmış halde bulundu! 1.5 metre boyundaki yılan korkuya neden oldu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir içftçiye ait traktörde 1.5 metre boyundaki kırmızı yılan kabin ile motor arasında görüldü. Traktörü ile tarlaya çalışmaya giden çiftçinin, traktörüne bölgede kıraç yılanı olarak bilinen yılan, trakötrün içinde kalarak eve kadar gitti. Yılanı traktörde gören çiftçi, durumu ekiplere bildirerek yardım istedi.

Traktöre sıkışmış halde bulundu! 1.5 metre boyundaki yılan korkuya neden oldu!

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Paniğe neden olan olayda çiftçi Faruk Yavuz yılanı çıkarmayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahlleye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile itfaiyeciler, yılan yaklama apatratı ile yılanı yakalayarak torbaya koydu.

Traktöre sıkışmış halde bulundu! 1.5 metre boyundaki yılan korkuya neden oldu!

EKİPLER YARDIM İSTENMESİ KONUSUNDA UYARDI

Yakalanan yılan ise DKMP Elbistan Şefliği ekiplerince, yerleşim alanlarından uzak bir noktada doğaya salındı. DKMP Elbistan Şefliği yetkilileri, bölgede zehirli yılanların varlığına dikkat çekerek, müdahale ederken vatandaşların dikkat etmeleri ve bu tür olaylarda mutlaka yardım istemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Traktöre sıkışmış halde bulundu! 1.5 metre boyundaki yılan korkuya neden oldu!

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