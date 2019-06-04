Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan Serdar A. idaresindeki 03 AAE 082 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağında İbrahim S. yönetimindeki 20 H 1667 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil olay yerinden birkaç metre sonra durabildi. Kazada otomobil ve traktör sürücü ile birlikte Demet, Sait ve Uğur A. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Ardından yaralılar olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olayın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne sererken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA