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  3. Traktörle otomobil çarpıştı! 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

Traktörle otomobil çarpıştı! 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobil traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kazada 4’ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Traktörle otomobil çarpıştı! 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi Fatih mahallesinde meydana gelen kazada bir otomobil, Gazlıgöl beldesinden İhsaniye ilçe merkezine giderken önünde seyir halinde olan Seydi Ahmet Kevzenoğlu’nun kullandığı traktöre arkadan hızlı bir şekilde çarptı.

Traktörle otomobil çarpıştı! 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kazada traktör sürücüsü Kevzenoğlu hafif yaralanırken araçta bulunan Hacer Kevzenoğlu ile kızları H. Kevzenoğlu ve F.N. Kevzenoğlu ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktörle otomobil çarpıştı! 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesin bulunduğu öğrenilen diğer sürücü Aydın ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yol trafiğe bir süre tamamen kapatıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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