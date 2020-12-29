Traktörle otomobil çarpıştı! 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi Fatih mahallesinde meydana gelen kazada bir otomobil, Gazlıgöl beldesinden İhsaniye ilçe merkezine giderken önünde seyir halinde olan Seydi Ahmet Kevzenoğlu’nun kullandığı traktöre arkadan hızlı bir şekilde çarptı.

Kazada traktör sürücüsü Kevzenoğlu hafif yaralanırken araçta bulunan Hacer Kevzenoğlu ile kızları H. Kevzenoğlu ve F.N. Kevzenoğlu ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesin bulunduğu öğrenilen diğer sürücü Aydın ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yol trafiğe bir süre tamamen kapatıldı.