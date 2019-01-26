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  3. Traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Gemlik Kurşunlu yolunda, Genaçali Mezarlığı yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Gemlik'ten Kurşunlu istikametine seyreden bir traktör karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör sürücüsü kontrolünü kaybederek takla atarken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada traktör sürücüsü ile otomobilde 4 yolcunun yaralandığı belirlendi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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