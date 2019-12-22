İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde komşusunun tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde komşusunun tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Muzkent Mahallesi'nde komşusuna at eğimli tarlayı süren Süleyman Küçüktuncer (52), devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 çocuk babası Küçüktuncer olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçüktuncer'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT